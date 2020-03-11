Страна-соседка Украины объявила о масштабном карантине из-за коронавируса: что это значит

В Польше пошли на радикальные меры из-за распространения смертельного коронавируса. В стране с 12 марта 2020 года закрывают все учебные заведения на срок 14 дней.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в стране отменяют все массовые мероприятия, а также закрывают музеи и кинотеатры.

"Мы приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. Учитывая состояние дел и советы ВОЗ, а также дискуссии со многими нашими партнерами, премьерами, президентами других государств мы принимаем решения, которые имеют целью предотвращения распространения коронавируса", – сказал Моравецкий.

При этом премьер подчеркнул, что его команда рассматривает и другие шаги в этом направлении, о которых объявят в ближайшие дни.

Напомним, что в Киеве на карантин, введенный для предотвращения смертельного коронавируса, закроют не только садики и школы, но и другие объекты.