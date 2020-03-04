Украинские эксперты в Германии рассказали, как наказать Россию за агрессию: главные шаги

Эксперты департамента внешней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко и Анастасия Глушко в Берлине представили анализ современного состояния санкционного режима против РФ и пути его совершенствования.

Как сообщили в пресс-службе МЦПИ , дипломатический брифинг "Санкции против России: успехи, неудачи и перспективы на будущее" состоялся в среду, 4 марта, в берлинском офисе Европейского Совета по международным отношениям (ECFR Berlin).

В этом мероприятии приняли участие европейские дипломаты, аналитики и эксперты, модерировал его старший политический эксперт берлинского офиса ECFR Густав Грессель, а партнерами выступили ECFR и Международный фонд "Возрождение".

Как отметил во время презентации исследования МЦПИ Николай Капитоненко, сочетание санкций различных типов позволит осуществлять более системное влияние на российскую политику, а процедура периодического их продолжение будет сигнализировать о зависимости санкционного давления от конкретных изменений в поведении РФ.

По словам Анастасии Глушко, несмотря на то, что списки лиц, к которым применяются персональные санкции, расширяются, до сих пор по крайней мере 14 физических и 1 юридическое лицо избежали санкций.

Напомним, что ранее эксперты МЦПИ представили исследование относительно санкционного режима против РФ в Вашингтоне, а также в Брюсселе, Таллине, Риме и Варшаве.

Скачать исследования "Санкции против России: нынешнее состояние, перспективы, успехи и пробелы многостороннего международного санкционного режима против Российской Федерации" можно по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", ранее США приняли решение ввести санкции против трех организаций, которые занимаются оборонной промышленностью в России.