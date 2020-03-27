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Суицид из-за коронавируса: в Италии произошла трагедия с медсестрами, фото

пятница, 27 марта 2020, 14:37
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В Италии две медсестры, которые работали в больницах с пациентами с коронавирусом, покончили жизнь самоубийством.

Об этом сообщила итальянская пресса.

34-летняя Даниэла Трецци работала в отделении интенсивной терапии в городе Монца в Ломбардии, где проходили лечение больные коронавирусом. Здесь она заразилась и с 10 марта находилась на карантине. Колеги говорят, что она испытывала сильный стресс и беспокойство из-за того, что может заразить других людей.

О ее самоубийстве сообщила Национальная федерация медсестер Италии во вторник, 24 марта.

49-летняя медсестра из Езоло в Венеции также работала с пациентами с COVID-19. Когда у женщины появился жар, ее протестировали на коронавирус. Два дня медсестра провела на самоизоляции, после чего покончила с собой, не дождавшись результата теста.

Как сообщал "Апостроф", мэр города Бергамо в Ломбардии Джорджо Гори заявил, что официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, но реальное число погибших может быть больше в несколько раз.

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