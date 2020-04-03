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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Коронавирус свирепствует в Испании: страна поставила новый печальный рекорд

пятница, 03 апреля 2020, 14:09
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Инфицированных коронавирусом COVID-19 в Испании стало больше, чем в Италии.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает испанский канал RTVE.

За минувшие сутки в Испании число зараженных выросло до 117 710 человек, что на 7 500 случаев больше чем днем ранее. В то же время в Италии было зарегистрировано 115 242 случая.

По данным Министерства здравоохранения Испании, только за последние сутки умерли 932 человека. Всего число жертв COVID-19 в стране достигло почти 11 тысяч. С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Как сообщал "Апостроф", известный чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова уверена, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.

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