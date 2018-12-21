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Идут на поклон к палачу: соцсети бурно обсуждают "праздничное" фото памятника Сталину в Москве

пятница, 21 декабря 2018, 16:33

В день рождения Иосифа Сталина к его могиле в Москве у стен Кремля принесли рекордное количество гвоздик.

Об этом сообщается на Facebook странице "Усы Пескова".

"Рекорд попал в книгу рекордов Гиннеса в номинации "Самая короткая память", – кратко прокомментировали эту новость авторы поста.

В комментариях пользователи негодуют "короткой памятью" россиян.

"Доказательство того, что мы на дне падения ценностей. Ничего, кроме почитания убийств, войны, доносительства, у нас не осталось. Один Гитлер правит страной, второй - лежит над букетом кровавых гвоздик. Жуть", "Человеку, под руководством которого уничтожено больше всего русских... Это дикость и плевок в сторону павших", "Внуки палачей благодарят за удобные квартиры в центре Москвы", – пишут пользователи.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в сети посмеялись над сравнением Сталина с президентом РФ Владимиром Путиным.

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