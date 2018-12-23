Можем расстрелять: Филарет рассказал о влиянии КГБ на церковь в СССР

Во времена Советского Союза все православные иерархи были вынуждены сотрудничать с Комитетом государственной безопасности (КГБ).

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова патриарха Филарета.

"Не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов (с КГБ), это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю", - рассказал он.

По словам Филарета, деятельность священнослужителей могла быть только при условии "сотрудничества" с КГБ. В противном случае их решения не имели юридической силы. Также без согласия спецслужб иерархи не могли назначить ни одного священника.

"Без согласия КГБ не назначали ни архиереев, ни священников. Надо было с ними согласовывать все назначения. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации... Чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначения того или иного священника", - поделился Филарет.

Он добавил, что ему удавалось не нарушать тайну исповеди, хотя однажды из-за отказа доносить на людей ему угрожали расстрелом.

"От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня расстреляете, или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду", - отметил Филарет.

По его словам, после этого случая его преследования прекратились, однако контактировать с КГБ все равно приходилось.

Как сообщал "Апостроф", архиерей Русской православной церкви, митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) был завербован в 1982 году сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, который присвоил своему агенту псевдоним "Читатель".