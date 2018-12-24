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После смерти Путина: известный журналист предупредил Россию об огромной проблеме

понедельник, 24 декабря 2018, 10:25

В случае ухода из власти президента РФ Владимира Путина Россию ожидают большие проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Такое мнение журналист Матвей Ганапольский выразил в воскресенье, 23 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Чечня – субъект РФ, и лучше контролировать эту территорию, чем устраивать потом пятую, шестую и восьмую чеченскую войну. А с России станется, вы же знаете. Она отпустит, а потом будет строить великий русско-чеченский мир, как она русский мир строит. Но что делать с этим Кадыровым?" – рассказал он.

Журналист нарисовал гипотетическую картину ухода Путина при оставшемся у власти Кадырове.

"В какую зону турбулентности попадает Российская Федерация... Простой вопрос. Вот если Кадыров "пехотинец Путина", то, например, изберут любого другого президента, на знаю, (директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия) Рогозина. Он присягнет Рогозину и будет после этого говорить, что он пехотинец Рогозина? Думаю, что нет", – подчеркнул он.

По мнению Ганапольского, Путину надо думать над тем, какой будет Россия после его ухода.

"Даже если Путин решил остаться навсегда, то Кадыров, я напомню, моложе Путина. Поэтому он умрет, а Кадыров останется. Это огромная проблема. И Кадыров может вытворять все, что ему угодно", – подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", британский министр пригрозил Москве из Украины.

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