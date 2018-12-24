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В России водитель в неадеквате протаранил 13 авто: видео очевидцев

понедельник, 24 декабря 2018, 03:22

В России (Подмосковье) водитель, паркуясь, устроил массовую аварию с участием 13 автомобилей, въехав в каждый из них.

Об этом сообщает Mashв Facebook.

"В подмосковном Раменском припозднившийся местный житель, пытаясь припарковаться, разбил 13 авто. Когда у 35-летнего Александра Гурева спросили, зачем ты так, он смог ответить лишь: "Потрачено". Что это значит, полиция гадает до сих пор..." – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что нарушитель, пытаясь найти место для парковки, передом и задом разбивает больше десяти машин на своем пути. Складывается ощущение, будто дебошир решил разбить авто специально.

Как сообщал "Апостроф", ранее дети влиятельных бизнесменов устроили смертельное лобовое ДТП на квадроциклах. Они поспорили.

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