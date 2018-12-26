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Искал опоры: странный припадок Путина на встрече с Лукашенко попал на видео

среда, 26 декабря 2018, 05:41

Во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, глава России Владимир Путин начал вести себя несколько странно.

Соответствующий момент был зафиксирован на видео.

На записи можно увидеть, как Путин внезапно хватается за стул и держится за него, будто бы боясь потерять равновесие. При этом, однако, он продолжает слушать (или делает вид, что слушает) речь Лукашенко.

Отметим, что встреча прошла в рамках переговоров Путина и Лукашенко в Кремле. В частности, руководители двух стран обсуждают ряд спорных моментов, которые поднимаются Москвой и Минском. Например, цену на российский газ для белорусского потребителя, вопрос компенсации от налогового маневра РФ и периодическое нарушение таможенного режима.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предполагается, что Путин и Лукашенко значительную часть встречи проведут в формате один на один.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия больше не является для них братским народом, так как сама перестала воспринимать это понятие.

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