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Путину врут: в России запаниковали из-за шпионов в правительстве

среда, 26 декабря 2018, 00:21

Росстат заведомо подавал президенту России Владимиру Путину ложные данные о состоянии дел в России и за этим, возможно, стоит британская разведка.

С таким заявлением выступил в сети скандальный российский политолог, экс-депутат Госдумы РФ Сергей Марков.

Он отметил, что после пресс-конференции, которая состоялась 20 декабря, "Путин, кажется, сделал вывод, что правительство дает ему неверные цифры".

"Потому что во многих вопросах звучало недоверие к означенным президентом цифрам. Сразу после встречи он публично сказал об этой проблеме Медведеву. А сейчас сменили руководителя Росстата", - отметил Марков.

Он считает, что таким образом во власти признали, что была "создана система фальсификации".

Марков отмечает, что теперь вопросом фальсификации должны заняться люди из администрации Путина, а также "ФСБ правильно бы посмотреть, куда уходят корни".

Сам политолог в такой фальсификации традиционно увидел руку Запада.

"Потому что это может быть и системный административный сбой и системная политическая антипутинская деятельность в аппарате правительства, - не британская ли разведка пишет эти фальшаки?" - спросил он.

В свою очередь пользователи сети высмеяли панические настроения Маркова и предложили сразу проверить и поваров Путина.

Как сообщал "Апостроф", во время пресс-конференции Путин косвенно признался в военной помощи боевикам ДНР-ЛНР.

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