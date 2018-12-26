Российские пропагандисты показали испытание ракеты, лично запущенной Путиным: видео

В России провели испытательный запуск ракеты комплекса "Авангард", оснащенной гиперзвуковым крылатым боевым блоком, в котором участвовал сам президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Пуск был произведен из позиционного района Ясный боевым расчетом соединение РВСН по условной цели на полигоне Кура на Камчатке. В ходе полета на гиперзвуковой скорости крылатый блок сделал горизонтальное и вертикальное управляемое маневрирования и поразил условную цель в назначенное время", - отметили в Кремле.

Запуском руководил президент России Владимир Путин. Он посетил Национальный центр управления обороной и скомандовал приступить к испытаниям.

После испытаний Путин сказал, что уже в следующем году система "Авангард" поступит на вооружение и добавил, что будет сформирован специальный полк, который приступит к боевому дежурству.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирские самолеты предупредили об опасности из-за российской ракеты.