Украинского узника Кремля под Новый год отправили в штрафной изолятор

Украинского политзаключенного в России Александра Кольченко отправили на 10 дней в штрафной изолятор.

Об этом со ссылкой на правозащитницу Татьяну Щур сообщает "Громадское".

Щур отметила, что не видит в этом определенных специальных репрессий непосредственно к Александру Кольченко - ведь на праздники в тюрьмах происходит усиление режима.

"Причина, как правило, формальная и неважная. Какая причина в этом случае, я не знаю", - отметила правозащитница.

Татьяна Щур также пояснила, что в отличие от обычной тюрьмы, в штрафном изоляторе заключенные находятся в камерах на 1-4 человека, где кровати зацеплены к стене, а опускают их только ночью, поэтому лежать в течение дня нельзя. Гулять позволяют лишь час один раз в день.

"А обычные - это в отряде, то есть помещение на 70-120 человек с двухэтажными кроватями. Прогулки в любое время в месте, отведенном для этого отряда. Есть возможность посещать спортзал, пить чай в любое время, смотреть телевизор, ходить на работу, если она есть", - сказала правозащитница.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Украина в очередной раз предложила России провести обмен политзаключенных на граждан РФ, осужденных в Украине.