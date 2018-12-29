РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

16:54
РПЦ нанесла "удар" по Вселенскому патриархату в ответ на томос для Украины
16:27
Суд отпустил на свободу подозреваемых в громком убийстве в Николаеве: скандальные подробности
16:15
Рейтинг Тимошенко продолжает расти: результаты соцопросов
16:06
В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного: фото
15:57
Страшное ДТП под Киевом: фото и новые данные о жертвах
15:36
Путин нашел "ключ" к Украине: военный эксперт указал на коварный план Кремля
15:27
Авто превратилось в кучу металла: первые видео смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов
15:10
Меню на Новый год: что приготовить
15:08
​В Киеве наглому "герою парковки" оставили неприятный сюрприз: опубликованы фото
15:04
Всадники Апокалипсиса под елочкой: в сети шутят над коллективным фото с Путиным
14:51
Для мира в Украине нужно сесть за стол переговоров - Рабинович
14:35
На США обрушился смертельный снежный шторм: фото и видео стихии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин нашел "ключ" к Украине: военный эксперт указал на коварный план Кремля

суббота, 29 декабря 2018, 15:36

Недавнее обострение в отношениях России с Беларусью напрямую связано с желание Кремля окружить Украину и получить стратегическое преимущество в Восточной Европе.

Об этом на своей странице в Facebook пишет военный эксперт Константин Машовец.

"Если Лукашенко сдаст Беларусь, а к этому все и идет... То со стратегической точки зрения, положение Украины резко ухудшится. По сути, в военно-стратегическом отношении мы, еще до широкомасштабного вторжения окажемся в полуокружении... Врагу будет достаточно перерезать коммуникации западнее и заблокировать с моря подходы к нашим портам (и то, и другое он вполне способен сделать). Дальше - дело техники …", – пишет Машовец.

По его словам, идеальным вариантом для Кремля было бы заставить беларусов воевать против Украины самих, однако это вряд ли получится.

"В российском Генштабе достаточно четко вычислили, что по сути, ключом к Украине, как, кстати, и ко всему региону, является Беларусь... ее захват, аншлюс, или назовите как хотите, вполне способен поставить Украину в военном отношении - почти в тупик... даже призрачные надежды на более или менее длительное организованное сопротивление, в таком случае, будут напрасными. Действительно, белорусы сами воевать с Украинской не будут. Для Х*йла это был бы самый оптимальный вариант. Так сказать, союзники, в соответствии с ОДКБ и т.д. Но, в Кремле четко поняли, этого не произойдет... Именно поэтому, в этом году они резко активизировались именно на белорусском направлении…", – отмечает эксперт.

Напомним, подробнее об отношениях России и Беларуси читайте в материале "Апострофа": Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: