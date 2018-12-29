Путин нашел "ключ" к Украине: военный эксперт указал на коварный план Кремля

Недавнее обострение в отношениях России с Беларусью напрямую связано с желание Кремля окружить Украину и получить стратегическое преимущество в Восточной Европе.

Об этом на своей странице в Facebook пишет военный эксперт Константин Машовец.

"Если Лукашенко сдаст Беларусь, а к этому все и идет... То со стратегической точки зрения, положение Украины резко ухудшится. По сути, в военно-стратегическом отношении мы, еще до широкомасштабного вторжения окажемся в полуокружении... Врагу будет достаточно перерезать коммуникации западнее и заблокировать с моря подходы к нашим портам (и то, и другое он вполне способен сделать). Дальше - дело техники …", – пишет Машовец.

По его словам, идеальным вариантом для Кремля было бы заставить беларусов воевать против Украины самих, однако это вряд ли получится.

"В российском Генштабе достаточно четко вычислили, что по сути, ключом к Украине, как, кстати, и ко всему региону, является Беларусь... ее захват, аншлюс, или назовите как хотите, вполне способен поставить Украину в военном отношении - почти в тупик... даже призрачные надежды на более или менее длительное организованное сопротивление, в таком случае, будут напрасными. Действительно, белорусы сами воевать с Украинской не будут. Для Х*йла это был бы самый оптимальный вариант. Так сказать, союзники, в соответствии с ОДКБ и т.д. Но, в Кремле четко поняли, этого не произойдет... Именно поэтому, в этом году они резко активизировались именно на белорусском направлении…", – отмечает эксперт.

Напомним, подробнее об отношениях России и Беларуси читайте в материале "Апострофа": Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше.