В России прогремел мощный взрыв на газопроводе: видео

В ночь на субботу, 29 декабря, в России под Москвой произошло масштабное возгорание на газопроводе.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Как отмечается, пожар произошел в Серпуховской районе в 2:25 ночи. Газопровод загорелся между деревней Иваньково и деревней Калиново. Высота огненного факела составляла около 15 метров.

По информации энергетиков, более 800 семей в округе остались без газа.

Горение факельного типа было прекращено в 4:40. На месте работали сотрудники Газпрома и ГИБДД. Как сообщается, последних привлекли для организации беспрепятственного проезда к месту происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на калийном руднике "Уралкалия" в Соликамске (РФ ) произошел пожар, вследствие чего огнем были заблокированы девять шахтеров.