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В России после взрыва обрушился подъезд жилого дома: есть погибшие, видео и подробности

понедельник, 31 декабря 2018, 07:17

В российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, два человека погибли, есть также пострадавшие.

Об этом сообщает ТАСС.

Предварительно причиной взрыва называют утечку газа.

"Спасатели извлекли из-под завалов 10 человек, все живые. Еще два человека погибли", - сказал представитель МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что из-под завалов извлекли одного ребенка, его вместе с остальными направили в медицинские учреждения на осмотр.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что взрыв повредил 48 квартир, в которых проживают 110 человек.

"В Магнитогорске на проспекте Карла Маркса в газифицированном десятиэтажном панельном двенадцатиподъездном жилом доме 1973 года постройки произошло обрушение перекрытий с третьего по 10-й этажи над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир, в которых проживали до 110 человек", - сообщили в МЧС. Всего в доме 622 квартиры.

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что взрыв привел к обрушению подъезда с 1 по 10 этажи, под завалами могут находиться люди.

"Ведется разбор завалов. Под завалами могут находиться люди. Точное число пострадавших устанавливается", - уточнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что спасатели эвакуируют жильцов соседних подъездов пострадавшего дома.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Магнитогорске достигает минус 17 градусов, осадков не ожидается, скорость ветра - два метра в секунду

Представитель МЧС отметил, что из дома, где произошел взрыв, на данный момент эвакуированы 16 человек.

"Я живу в соседнем подъезде, проснулись от грохота, стекла вылетели со всего подъезда, везде запах газа, страшно, люди спали так же, как и мы, всех эвакуировали с соседних подъездов", - рассказал LIFE SHOT один из очевидцев.

"Со стороны двора весь подъезд сложился как карточный домик. Там вряд ли кто остался живой. С соседнего подъезда людей эвакуируют по пожарной лестнице", - добавил другой.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Статья - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России прогремел мощный взрыв на газопроводе.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия, взрыв

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