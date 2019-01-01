Пошел против Путина: Лукашенко в Новый год заговорил о сильной Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией и призвал "укреплять государственность".

Об этом сообщает "Obozrevatel".

В последние секунды 2018 года Лукашенко призвал граждан "укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости", передает пресс-служба белорусского лидера.

"Мы должны именно такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей", — сказал Лукашенко.

"Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия. Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", — добавил он.

Напомним, подробнее о сложных отношениях Беларуси и России читайте в материале "Апострофа": Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше.