РУС. | УКР.

вторник, 1 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 января

09:14
Болейте за сборную Украины: Шевченко подвел итоги и поздравил фанатов с Новым годом
08:51
В центре Москвы под гимн России рухнул мост с людьми: в сети вспомнили Бандеру
08:22
Боевики устроили провокацию в новогоднюю ночь и понесли потери
06:32
С этого началась война: дипломат нашел точку невозврата в отношениях Украины и России
05:39
Пропагандисты Путина начали ловить друг друга на фейках и мечтать о Киеве
04:20
Появился прогноз погоды на первые дни 2019 года
03:25
Как избавиться от похмелья: простые способы
02:28
Хороните быстрее: в сети вспомнили главные слова Путина в 2018 году
01:24
В сети показали скорбь и ненависть холопов "русского мира" на Донбассе
01:23
Иду в президенты: Зеленский заявил о важном решении
00:19
Коты против новогодних елок: опубликована подборка смешных фото и видео

31 декабря

23:42
В сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Москвы под гимн России рухнул мост с людьми: в сети вспомнили Бандеру

вторник, 01 января 2019, 08:51

В новогоднюю ночь, 1 января, в столице России, Москве, обрушился деревянный мост.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, пострадали пять человек. На сайте мэрии говорится, что за помощью обратились 13 человек, тяжелых травм никто из них не получил.

"Во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста", — рассказал один из источников агентства "Интерфакс". Люди упали с высоты пять метров.

На место происшествия прибыли три машины скорой помощи и одна машина МЧС, которые эвакуировали пострадавших. В МЧС рассказали, что прибывшие на место отряды спасателей не привлекались ни к каким работам.

В пресс-службе столичной мэрии рассказали о "поломке оборудования", которая затронула "несколько квадратных метров ледовой площадки".

В социальных сетях на инцидент отреагировали неоднозначно.

Напомним, 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: