В центре Москвы под гимн России рухнул мост с людьми: в сети вспомнили Бандеру

В новогоднюю ночь, 1 января, в столице России, Москве, обрушился деревянный мост.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, пострадали пять человек. На сайте мэрии говорится, что за помощью обратились 13 человек, тяжелых травм никто из них не получил.

"Во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста", — рассказал один из источников агентства "Интерфакс". Люди упали с высоты пять метров.

На место происшествия прибыли три машины скорой помощи и одна машина МЧС, которые эвакуировали пострадавших. В МЧС рассказали, что прибывшие на место отряды спасателей не привлекались ни к каким работам.

В пресс-службе столичной мэрии рассказали о "поломке оборудования", которая затронула "несколько квадратных метров ледовой площадки".

В социальных сетях на инцидент отреагировали неоднозначно.

Напомним, 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.