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Взрыв дома в России: операция по спасению завершена, опубликован список погибших

четверг, 03 января 2019, 19:08

Общее число погибших в результате обвала дома в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа составило 39 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Борода вещает, публикуя список опознанных жертв ЧП.

"Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, 39-й погибший — последний", - цитирует Telegram-канал заявление местного МЧС.

При этом, жилой дом, который частично обрушился в результате взрыва бытового газа, планируют разделить на два отдельно стоящих. А два пострадавших от взрыва бытового газа подъезда будут снесены, поскольку они не подлежат восстановлению.

"Решение будет принимать комиссия в течение нескольких дней. Однозначно 7-й и 8-й подъезды будут снесены", - уточняется в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ФСБ России не откидает версию о теракте в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске.

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