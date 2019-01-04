Рэпер Кисель: сети шокировало безумное видео с топ-пропагандистом Кремля

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев зачитал рэп на телеканале "Россия 1".

Видео опубликовано на YouTube.

"Ты сидишь на кухне, ругаешь Америку, попробуй сделать это по телику. Пусть я теперь в рэпе, но новости читать на бросил, лови итоги года 2018. Европа с нотациями, осуждают иностранцы, лишают импорта, загибая пальцы, но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции", – зачитал он.

Также Киселев упомянул оккупированный Крым, санкции против РФ и объявил, что приглашает всех на рэп-фестиваль в Коктебель: "Все рвут отношения с Россией, но это просто понты. Сколько бы они ни сжигали, мы будет строить мосты".

В сети перформанс пропагандиста вызвал неоднозначную реакцию. Многие комментаторы посчитали это ужасным, назвав рэп-инициативу Киселева попыткой Кремля завоевать доверие молодежи.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандистов Путина поймали на воровстве украинских песен.