В сети шутят над отказом NASA встречаться с главным "космонавтом" Путина

Глава американского космического агентства (NASA) Джим Брайденстайн после усиления давления со стороны сенаторов отменил запланированный визит своего российского коллеги Дмитрия Рогозина.

Об этом сообщает "Укринформ", со ссылкой на USA Today.

"NASA сообщило российское космическое агентство "Роскосмос", что визит их генерального директора Дмитрия Рогозина, запланированный на февраль 2019 года, должен быть отсрочен", - сообщила пресс-секретарь Брайденстайна Меган Пауэрс.

Новая дата визита не определена.

С критикой визита Рогозина выступили сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джинн Шехина.

"Сообщение Америки Кремлю должно быть однозначным: действия имеют последствия", - заявила ранее на этой неделе Шехина, которая является членом комитета по ассигнованиям, что финансирует NASA.

В свою очередь, в Роскосмосе заявили, что ждут официальных разъяснений NASA по организации ответного визита делегации РФ. В корпорации уточнили, что подготовка переговорной позиции Роскосмоса по сотрудничеству сторон по программе МКС и дальнему космосу пока не приостановлена.

Новость об отказе NASA вызвала насмешки комментаторов в сети.

Как сообщалось, Рогозин был внесен Соединенными Штатами в санкционного списка за причастность к аннексии Крыма. Санкции включают запрет на въезд в США и замораживание некоторых активов в банках США.

Однако даже на фоне растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном NASA и Роскосмос продолжают сотрудничество, в частности, США полагаются на русских в транспортировке космонавтов к МКС.

Сама МКС является продуктом международного сотрудничества, в том числе США с РФ; уже более 18 лет американские и российские космонавты работают на станции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли предложенный в России "план" по уничтожению США.