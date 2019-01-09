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В России дети устроили "праздник" на горке из фекалий: в сети смеются

среда, 09 января 2019, 18:28

В российском селе Чигири, Амурской области, образовалась фекальная горка, на которой катаются дети.

Об этом пишет местное издание amur.info.

Отмечается, что нездоровая обстановка сложилась из-за переполнения септиков недавно построенных трехэтажных домов на улице Алексеевской.

По словам Алексея, жителя одного из частных домов, первый тревожный звонок прозвучал еще в сентябре прошлого года. Тогда в трехэтажках переполнился септик, и его содержимое вышло наружу. Проблему решили: приехала машина и откачала нечистоты.

Под новый год септик снова переполнился, и его содержимое свободно потекло по дороге вниз, к коттеджам. На образовавшейся горке катаются дети. "Я их гоняю, ведь неизвестно, какая зараза в этих сточных водах, а они на одежде и обуви несут это домой", – говорит Алексей.

Причина появления зловонной наледи, по словам местных жителей, кроется в том, что управляющая компания, обслуживавшая дома № 4 и № 4/1 по Алексеевской, отказалась обслуживать эти дома из-за того, что жильцы трехэтажек отказались платить за вывоз сточных вод, считая плату необоснованно высокой. В результате конфликта пострадали частные дома под горкой, на которой построили трехэтажки.

В конце декабря прошлого года мужчина обратился в региональное управление Роспотребнадзора, прокуратуру Благовещенского района, жилинспекцию.

"Через дорогу это все течет прямо к моему забору. Запах, антисанитария! У меня внуки, а им не погулять на улице", – говорит Алексей.

Очередная "фекальная" новость из России повеселила комментаторов в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России полиция на глазах у детей устроила расправу над циркачами.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия

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