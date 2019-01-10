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Никто никого не наклонит: Лукашенко вновь дерзко высказался об объединении с Россией

четверг, 10 января 2019, 14:52

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "прекратить разговоры" о возможном присоединении страны к России.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин лично ему подтвердил, что Москва не может пойти на присоединение Белоруссии.

"Нет такой возможности у России, учитывая последствия, чтобы на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", – заявил Лукашенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко в Новый год заговорил о сильной Беларуси.

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