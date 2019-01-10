Россия потеряла космическое "Око", следящее за ракетами США: в сети истерика

Российский военный спутник "Космос-2430", входивший в состав системы предупреждения о ракетном нападении "Око", сошел с орбиты.

Как сообщается на сайте Satflare, использующем данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), это произошло 5 января.

По имеющейся информации, спутник отработал свой ресурс. Его обломки сгорели в плотных слоях атмосферы или же упали в южной части Тихого океана.

В свою очередь в командовании Воздушно-космических сил РФ заявили, что спутник "планово свели с орбиты", и он полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров.

Спутник "Космос-2430" отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Аппарат вывели в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. По информации российских СМИ, в 2012-2014 годах со спутником потеряли связь.

В сети новость о падении сателлита вызвала волну насмешек.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети подняли на смех заявление Кремля о скорости ракеты "Авангард".