Феерическое вранье: в сети подняли на смех заявление Кремля о скорости ракеты "Авангард"

В России рассказали о том, что боевой блок нового ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" в ходе последних испытаний якобы набрал скорость около 27 Махов.

Об этом в эфире российского телевидения заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость", – сказал Борисов.

В сети с недоверием отнеслись к словам вице-премьера.

"Мне интересно какой же материал они использовали, 27 махов это 33 тысяч км/ч, при скорости 3 маха происходит перегрев кромки воздухозаборников ракеты до 600 градусов. При скорости 27 махов перегрев будет 5400 градусов, любой металл, даже вольфрам, не выдержит", – пишет один из пользователей Twitter.

Напомним, ранее в сети жестоко высмеяли испытания "Авангарда" под руководством Владимира Путина, которые были названы "подарком" россиянам на Новый год.