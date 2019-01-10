В Москве транспортный коллапс из-за прорыва дамбы: фото и видео ЧП

В четверг, 10 января, в столице России Москве прорвало дамбу: движение на Волоколамском шоссе заблокировано.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, из-за скопления воды в канале имени Москвы просел грунт и дамбу в районе Тушинского тоннеля прорвало. Насыпь размыло и образовалась дыра на 50 квадратных метров, через которую полились грунтовые воды.

Воду откачивают большими насосами. Движение по Волоколамскому шоссе обещают восстановить в пятницу.

"Мы полагаем, что в течение шести часов сбросит воду. И потом еще часа 2-3 понадобится, чтобы все зачистить… К завтрашнему дню, полагаю, движение мы восстановим", — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 декабря во Львове прорвало канализацию, в результате чего произошел серьезный потоп.