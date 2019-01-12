Илон Маск нервно курит: сети повеселило видео создания в России "моста" из сена

В России, в Нижнем Новгороде, при помощи соломы и льда соорудили переправу через Волгу.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается в репортаже, на тонкий лед кладут солому, заливают водой и таким образом укрепляют ледяную поверхность. В результате, по образовавшемуся "мосту", как утверждают, можно ездить на транспорте, масса которого достигает трех тонн.

Впрочем, в сети такую технологию не оценили.

"Наша рубрика "Технологический прорыв", – озаглавили соответствующее видео на Facebook странице "Роисся24".

"Илону Маску не показывайте. А то сильно занервничает", "Это не солома! Это новейшие сколковские углеродные нано-трубки!", "Уберите это с интернета! Вдруг Европа и Штаты этой технологией заинтересуются и себе припишут!", – с сарказмом пишут пользователи в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видеозапись обращения работников птицефабрики на Дальнем Востоке России к президенту РФ Владимиру Путину.