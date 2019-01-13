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В Беларуси захотели избавиться от российского ТВ

воскресенье, 13 января 2019, 16:58

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" призвала власти ограничить трансляцию российских телеканалов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии

Также политсила призвала граждан активно пользоваться родным языком, чтобы противостоять информационным атакам.

В сообщении сказано, что в последнее время в СМИ часто говорят о союзном государстве России и Белоруссии. Поэтому для сохранения независимости гражданам республики "важно совершенствовать знание белорусского языка", а властям - расширить его использование в разных сферах жизни.

"Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и по-существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из различных других стран", - отметили в партии.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко высказался об объединении с Россией.

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