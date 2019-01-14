РУС. | УКР.

понедельник, 14 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 января

09:29
Штурм и депортация: ветеран АТО озвучил жесткий план для Донбасса
09:15
Купальник портит фигуру: Настя Каменских смутила фото с отдыха
09:12
Boeing 707 разбился в Иране: первые фото и видео с места ЧП
08:51
Скоро найдут хунту: топ-пропагандист Путина открыто пригрозил Беларуси, видео
08:27
Украинцев предупредили об опасной непогоде: кого накроет, карта
08:20
В России взорвался еще один жилой дом: есть погибшие, фото и видео
08:09
Водка за юани: Россию отрезвили последствиями "кошмара США"
07:51
В Польше на концерте неадекват ударил ножом мэра Гданська: инцидент попал на видео
07:36
На Донбассе активизировались бои: ранен украинский военный, боевики потеряли семерых
06:31
Готовят реванш: генерал оценил перспективу большой войны Путина против Украины
05:42
В Москве посадили командира авиаразведки ДНР: подробности
04:27
Нацбанк готовит украинцам новые валютные ослабления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скоро найдут хунту: топ-пропагандист Путина открыто пригрозил Беларуси, видео

понедельник, 14 января 2019, 08:51

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев обрушился с угрозами в адрес Беларуси в прямом эфире.

На этом в Twitter обратил внимание журналист Денис Казанский.

Киселев прокомментировал напряжение отношений между Москвой и Минском в последнее время.

"Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий", - сказал он.

"Уже и белорусам открыто угрожают на государственном телеканале. Скоро и там найдут "фашистов" и "хунту", - написал Казанский.

В свою очередь комментаторы высмеяли имперскую позицию пропагандиста, напомнив, что правильное название государства - Беларусь, а не "Белоруссия".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко высказался об объединении с Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: