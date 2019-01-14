Скоро найдут хунту: топ-пропагандист Путина открыто пригрозил Беларуси, видео

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев обрушился с угрозами в адрес Беларуси в прямом эфире.

На этом в Twitter обратил внимание журналист Денис Казанский.

Киселев прокомментировал напряжение отношений между Москвой и Минском в последнее время.

"Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий", - сказал он.

"Уже и белорусам открыто угрожают на государственном телеканале. Скоро и там найдут "фашистов" и "хунту", - написал Казанский.

Киселев сегодня: "Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий".



Уже и белорусам открыто угрожают на государственном телеканале. Скоро и там найдут "фашистов" и "хунту" pic.twitter.com/BjXI2O2wUz — Денис Казанський (@den_kazansky) 13 січня 2019 р.

В свою очередь комментаторы высмеяли имперскую позицию пропагандиста, напомнив, что правильное название государства - Беларусь, а не "Белоруссия".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко высказался об объединении с Россией.