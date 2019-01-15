РУС. | УКР.

вторник, 15 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 января

17:15
Звезда чемпионата Англии едва не погиб на футбольном поле: опубликовано видео
17:05
Война может закончиться: у Путина вновь нагло высказались о выборах в Украине
16:49
В сети появилось видео нападения на DZIDZIO
16:42
В России в страшном огненном ДТП погибли 7 человек: первые фото и видео
16:35
Лукашенко отметился очередной оплеухой России
16:17
Назван самый дорогой футболист мира
16:15
В России власти нанесли удар по крупнейшему нелегальному онлайн-казино
16:09
Появились новые фото и видео с наемниками Путина в бунтующей африканской стране
16:05
Один из лидеров сборной Украины близок к переходу турецкий топ-клуб
15:59
России нужна в Украине власть предателей - нардеп Бурбак
15:50
Российская певица ответила на критику своей фигуры в купальнике
15:41
Бизнесмен Юркевич пытается обойти закон, чтобы победить в суде киевский "Арсенал" - СМИ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лукашенко отметился очередной оплеухой России

вторник, 15 января 2019, 16:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не заимствовать российскую систему высшего образования.

Об этом он заявил, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета, сообщает БелТА.

Так, глава Беларуси потребовал не ориентироваться на российский опыт в сфере подготовки бакалавров и магистров.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", - сказал он.

По словам Лукашенко, бакалавриат должен быть полноценным высшим образованием, а в магистратуру должны идти лишь те, кто хочет посвятить свою жизнь науке и преподаванию. В то же время он раскритиковал качество школьной программы и тот факт, что туда попадают дисциплины, ранее характерные только для вузов.

"Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко призвал "прекратить разговоры" о возможном присоединении страны к России.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: