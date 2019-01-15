Лукашенко отметился очередной оплеухой России

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не заимствовать российскую систему высшего образования.

Об этом он заявил, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета, сообщает БелТА.

Так, глава Беларуси потребовал не ориентироваться на российский опыт в сфере подготовки бакалавров и магистров.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", - сказал он.

По словам Лукашенко, бакалавриат должен быть полноценным высшим образованием, а в магистратуру должны идти лишь те, кто хочет посвятить свою жизнь науке и преподаванию. В то же время он раскритиковал качество школьной программы и тот факт, что туда попадают дисциплины, ранее характерные только для вузов.

"Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко призвал "прекратить разговоры" о возможном присоединении страны к России.