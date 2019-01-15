В России в страшном огненном ДТП погибли 7 человек: первые фото и видео

В России в аварии на трассе "Курск – Воронеж - Борисоглебск" произошло огненное ДТП, в котором погибли семь человек.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT в Telegram.

"По предварительным данным, водитель Lexus не справился с управлением, вылетел на встречку и протаранил две машины. От сильного удара авто загорелись", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в России столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей. А в Казани (Россия) пассажирский автобус врезался в фуру: из 9 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами. Также в Чувашии (Россия) микроавтобус столкнулся с грузовиком.