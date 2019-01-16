Путина готовились убить в Сербии: появилась реакция Кремля

В России заявили, что узнали о подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время визита в Сербию из СМИ.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как отмечается, в ответ на вопрос журналистов о том, проинформировал ли Белград официально Москву о предотвращении покушения на российского президента, Ушаков сказал: "Я знаю только из сообщений печати". "Другой информации я не имею. Там тоже еще много непонятного так и остается", - добавил он.

"Сербская сторона нас заверяет, что предпринимает все меры по обеспечению безопасности визита, плюс соответствующие сербские службы находятся в плотнейшем контакте с нашими соответствующими ведомствами", - сказал Ушаков журналистам.

"Я уверен, что вся деятельность нашей делегации будет обеспечена, и никаких срывов не будет", - продолжил Ушаков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Сербии задержали злоумышленника, которого подозревают в подготовке теракта во время визита президента России Владимира Путина.