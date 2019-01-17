"Гордость" Путина оказалась Made in China: раскрыты скандальные подробности

Представленная в 2018 году публике линейка автомобилей Aurus, на лимузине которой президент РФ Владимир Путин ехал на свою инаугурацию оказалась частично китайского производства.

Об этом сообщает Car.ru.

"Говорилось, что все автомобили сделаны только из отечественных компонентов и составляющих. Оказывается это не так. Представительские автомобили данной марки оснащены пневмоподвеской, которую поставляет китайская компания Case", - сказано в материале.

Из достоверных источников стало известно, что компоненты электронно-управляемой пневмоподвески полностью разработаны и производятся в КНР. Пневмобаллоны и их электронное управление приходит уже в готовом виде, в российский НАМИ (научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).

Об этом факте недавно сообщила компания Case. Однако, вся информация с сайта была практически сразу удалена, скорее всего по просьбе НАМИ.

Однако в сети остались упоминания 2016 года, в которых сказано, что компанию Case выбрали для разработки и поставки подвески для линейки "кортеж". Китайская компания сообщает, что Россия для неё стала первым, иностранным заказчиком, имеющего формат ОЕМ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети возник фурор вокруг нового фото Путина.