Путину в Сербии подарили Пашу: он откупился орденом

Президент Сербии Александр Вучич подарил главе РФ Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Об этом сообщает Лайф.

Щенка Путину подарили в здании палаты в Белграде, где проходят переговоры президентов.

Отмечается, что проходя в зал для переговоров делегаций, российский президент заметил Пашу, сказав: "Симпатяга!" Щенка вручили Путину сразу после завершения встречи с Вучичем.

В свою очередь глава РФ вручил Вучичу орден Александра Невского "за вклад в развитие отношений Белграда и Москвы".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сербии задержали злоумышленника, которого подозревают в подготовке теракта во время визита Путина.