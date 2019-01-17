В России спрогнозировали цугцванг Путина: все решится в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предстанет перед серьезным выбором - продолжать эскалацию в вопросе Украины и Беларуси под угрозой санкций, либо поставить себя на грани отстранения от власти.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Путин, по его мнению, сейчас в таком состоянии, что не может отступить от варианта аннексии Беларуси, потому что это будет его личным поражением. Учитывая потерю его популярности в народе, это вызовет фактически его отстранение от власти.

"У него цугцванговое положение: оставить такую ситуацию невозможно, потому что идет ухудшение позиций по всем направлениям, а пойти на эскалацию – значит, получить серьезный санкционный удар", - отметил он.

По словам Пионтковского, в 2019 году кризис, ставший внутрироссийским, должен разрешиться.

"Ведь и любое давление Запада имеет целью как-то повлиять на умы России - не военным же путем будут смещать руководство ядерного государства. Только сами русские могут это сделать", - заключил эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский.