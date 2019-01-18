Кремль деградировал: в России высказались о безумной авантюре Путина

Президент России Владимир Путин находится в таком отчаянном положении, что продолжает рассматривать вариант с самоубийственной для России аннексией Беларуси.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он напомним, что в одной из недавних телепередач один из главных пропагандистов Кремля - Дмитрий Киселев заявил, что если Беларусь откажется от дружбы с Россией, то перестанет существовать.

"Москва раньше не позволяла себе подобного по отношению к любому соседу, тем более, к дружественной Беларуси. Может быть, действительно процессы деградации в Кремле дошли до предела", - сказал Пионтковский.

При этом он отметил, что аннексия Беларуси не принесет никакой выгоды ни России, ни Путину. Также он напомнил, что и сам Лукашенко "дал ясно понять, что будет сопротивляться".

"Это (аннексия Беларуси – "Апостроф") будет безумный шаг с точки зрения личных интересов Путина и этой правящей группировки, я уже не говорю об интересах России. Это никому не понравится в России, это вызовет реальное сопротивление в Беларуси вплоть до военного, и это вызовет еще более жесткие санкции Запада. Однако тот факт, что, несмотря на все очевидные для Путина обстоятельства, они продолжают на эту тему серьезно размышлять и угрожать Беларуси – показывает, в каком отчаянном положении они находятся", - резюмировал политолог.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский.