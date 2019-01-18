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Похоже на СССР: в сети обсуждают видео "имперской" встречи Путина в Сербии

пятница, 18 января 2019, 08:47

В сети вызвало резонанс видео встречи президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича в Белграде.

Соответствующий ролик опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"В имперском стиле: Торжественная встреча Путина в Белграде - гимн России под перезвон колоколов и артиллерийский салют", - написал он.

В то же время части комментаторов подобный прием пришелся не по нраву. Они принялись критиковать принимающую сторону и самого Путина.

Как сообщал "Апостроф", во время встречи Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

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