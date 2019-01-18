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У Путина сделали громкое заявление по Керченскому проливу

пятница, 18 января 2019, 14:53

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По его словам, некоторое время спустя Меркель попросила, чтобы германские специалисты приехали вместе с французскими, и на это Путин тоже согласился.

Также министр сообщил, что Маас передал ему предложение, "которое "упаковывает" эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной".

"Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", - сказал российский министр.

В свою очередь Маас уточнил, что только на переговорах 18 января с Лавровым предложил, чтобы Германия и Франция занялись вопросами, связанными с обеспечением свободного прохода по Керченскому проливу. И что в связи с этим в Москве не могли располагать этой информацией заранее.

Как сообщал "Апостроф", 15 января Лефортовский суд Москвы продлил 20 украинским морякам из 24 срок ареста до 24 и 26 апреля.

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам.

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