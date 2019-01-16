РУС. | УКР.

среда, 16 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 января

12:05
В роскошных нарядах от украинских дизайнеров: Тина Кароль произвела фурор во Львове
11:55
Пропажа бойца Нацгвардии в Виннице: родители рассказали о конфликте с командиром
11:45
Стало известно о жуткой находке в киевской канализации: опубликованы фото
11:41
Днепропетровская ОГА полностью обновила старую школу в Покрове: опубликованы фото
11:31
​В России прогремел мощный взрыв на химзаводе: первые фото и видео
11:25
У экс-нардепа Мартыненко заявили о попытках запугать его адвокатов
11:23
Известный украинский режиссер снял фильм об Ани Лорак
11:13
Нападение киллеров на офицера полиции в Харькове: появились новые подробности и фото
11:11
​На Кипре арестовали многомиллионные активы известного украинского олигарха
11:07
​Суд на украинскими моряками в РФ: стала известна участь еще четырех узников Кремля
10:55
"Заря" может усилиться футболистом "Шахтера"
10:43
Знаменитая певица подала в суд на своего отца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Суд на украинскими моряками в РФ: стала известна участь еще четырех узников Кремля

среда, 16 января 2019, 11:07

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам Виктору Безпальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому до 24 апреля 2019 года.

Об этом сообщает "Громадське".

Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, подчеркивая, что их подзащитные являются военнопленными, однако судья отклонила ходатайство.

Следователи ФСБ просили продлить срок содержания под стражей морякам, указывая лишь на риск укрытия подозреваемых от следствия.

Сами моряки полностью поддержали своих адвокатов и не отвечали ни на какие вопросы судьи, не касающиеся их имени и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Предварительно суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокаты заявили, что для этого не было оснований, ведь в деле нет никаких секретных документов.

15 января Лефортовский суд Москвы продлил 20 украинским морякам из 24 срок ареста до 24 и 26 апреля.

Как сообщал "Апостроф", 14 января адвокат одного из пленных сообщил, что следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, захваченным у Керченского пролива.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа приграничных кораблей Российской Федерации совершила агрессивные действия против группы украинских военных кораблей, следовавшей из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Ранее в России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добродетели: кошка, гуляющая сама по себе, или шесть месяцев бездействия

Как сработали специализированные антикоррупционные суды в мире? Уроки для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: