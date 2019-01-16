​Суд на украинскими моряками в РФ: стала известна участь еще четырех узников Кремля

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам Виктору Безпальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому до 24 апреля 2019 года.

Об этом сообщает "Громадське".

Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, подчеркивая, что их подзащитные являются военнопленными, однако судья отклонила ходатайство.

Следователи ФСБ просили продлить срок содержания под стражей морякам, указывая лишь на риск укрытия подозреваемых от следствия.

Сами моряки полностью поддержали своих адвокатов и не отвечали ни на какие вопросы судьи, не касающиеся их имени и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Предварительно суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокаты заявили, что для этого не было оснований, ведь в деле нет никаких секретных документов.

У Москві продовжують обирати запобіжний захід чотирьом українським морякам: Віктору Безпальченку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину та Володимиру Лісовому pic.twitter.com/kMn1ePcSa4 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 16 января 2019 г.

15 января Лефортовский суд Москвы продлил 20 украинским морякам из 24 срок ареста до 24 и 26 апреля.

Как сообщал "Апостроф", 14 января адвокат одного из пленных сообщил, что следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, захваченным у Керченского пролива.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа приграничных кораблей Российской Федерации совершила агрессивные действия против группы украинских военных кораблей, следовавшей из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Ранее в России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.