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В России рекордно обвалился рейтинг Путина

суббота, 19 января 2019, 12:51

Рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путина в январе 2019 упал до рекордных за последние 15 лет 33,4%.

Об этом свидетельствуют данные социологического центра ВЦИОМ.

По данным социологов, что в конце декабря Путину доверяли 36,5% населения, однако в новом году рейтинг упал еще более чем на 3%. Однако он по-прежнему занимает первое место по доверию среди политиков.

Второе место по доверию россиян за собой сохранил министр обороны Сергей Шойгу. Однако и его рейтинг также упал с 16% в декабре до 13,7% в январе.

Также потерял доверие и занимает третье место министр иностранных дел Сергей Лавров, его рейтинг опустился с 11,7% до 9,3%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России спрогнозировали цугцванг Путина.

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