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В России военные устроили миллионный саботаж: подробности

воскресенье, 20 января 2019, 11:45

Российские военные Петропавловск-Камчатского гарнизона уничтожили боеприпасов на сумму более 1,3 миллиона рублей (более 500 тысяч гривен, - прим. ред.).

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Так, заместитель командира воинской части дал указание подчиненным ему военнослужащим о внесении в раздаточные ведомости сведений о выдаче завышенного количества боеприпасов, фактически неизрасходованных в ходе обучения.

Затем они были вывезены за пределы полигона и выброшены в болото.

После этого боеприпасы были списаны как израсходованные, чем государству причинен ущерб на общую сумму более 1,3 млн. рублей.

Как сообщал "Апостроф", в России во время учений погибли двое военнослужащих Росгвардии, утонув в мелком водоеме. Отметим, что это не единственный подобный случай, произошедший в России. Так, недавно в Псковской области во время занятий по боевой подготовке прямо в бронетехнике под водой погибли два бойца.

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