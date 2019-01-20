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Влияют на подсознание: экс-сотрудник РосСМИ рассказал о пропаганде Кремля

воскресенье, 20 января 2019, 20:53

В студиях российских пропагандистских телеканалов даже оформление студий разрабатывают ведущие психологи, чтобы влиять на телезрителей на уровне подсознания.

Об этом рассказал бывший оператор холдинга ВГТРК (пропагандистские телеканалы "Россия 1" и "Россия 24") Леонид Кривенков в комментарии "Радио Свобода".

Как подчеркнул он, оператор делает по команде режиссера все, что будет отвечать тем параметрам, которые утвердило руководство.

"В седьмой студии ВГТРК на стене висели два-три десятка фотографий, сделанных с телеэкрана и утвержденных руководством. Изображение, которое выдает в эфир телеоператор, должно было строго соответствовать одной из таких фотографий. Режиссер говорил оператору, допустим, "вторая камера – восьмерка". Нужно было сделать тот план, который у нас назывался "восьмеркой", чтобы соответствовало именно этому утвержденному образцу", – отметил он.

По его словам, он не сразу понял, зачем это все нужно, "так как иногда бывали такие планы, которые имели не очень красивый вид".

"Как-то раз кто-то из сотрудников легко сдвинул один из элементов декорации. Вскоре прибежал главный режиссер, устроил нам разнос и прочитал целую лекцию о том, почему ничего в студии нельзя трогать: "Вы что, думаете, все эти квадратики, лучики света здесь для красоты?"(А мы по наивности именно так и думали.) Оказалось, что все не так просто: по словам главного режиссера, оформление студии разрабатывали ведущие психологи для того, чтобы влиять на телезрителей на уровне подсознания. Даже независимо от того, что человек говорит, если просто сидеть и смотреть телевизор с выключенным звуком, все равно это уже как-то на человека влияет", – подчеркнул бывший работник империи пропаганды.

Также Леонид Кривенков рассказал, что обсуждал эту тему со знакомым психологом, и тот ему все объяснил.

"Он мне сказал, что зрительные образы могут так влиять. Картинка каким-то определенным образом вызывает доверие к тому, что говорит человек, который на экране присутствует. Говорится и просто об оформлении студии, и об определенном ракурсе, как показывать человека", – подытожил экс-оператор ВГТРК.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ведущая на одном из путинских телеканалов, пропагандистка Ольга Скабеева выдала очередной фейк, появлению которого послужило введение военного положения в Украине.

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