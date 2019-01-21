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Поэтому нужен Томос: скандальный священник РПЦ призвал наступать на Киев

понедельник, 21 января 2019, 10:03

Высокопоставленный священник Российской православной церкви Всеволод Чаплин на митинге против возвращения Курильских островов заявил, что Киев это "русская земля", и что он "захвачен враждебными западными силами".

Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице журналиста Дениса Казанского.

"Россия слишком долго отступала… Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потерян в результате наступления враждебных западных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель также, как относились наши предки в сороковые годы. Мы можем изменить эту ситуацию", – сказал Чаплин.

"Вот поэтому и нужен был томос. Нет и не может быть места в Украине гнусной секте, в которой служат такие священнослужители. Что общего у этого фашиствующего мурла с христианством? Ничего", – прокомментировал выступление священника Казанский.

В сети с возмущением отнеслись к словам Чаплина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Всеволод Чаплин заявлял, что в переговорах с США Россия должна согласиться на свержение президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать левобережную Украину.

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