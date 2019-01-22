РУС. | УКР.

вторник, 22 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.70
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 января

13:36
Повышение урожайности и мировое лидерство: владелец "Укрлендфарминг" рассказал о своих бизнес-планах
13:28
Глава ГПУ сделал интересное заявление о связях с ФСБ Рубана и Савченко
13:26
Украина и ЕС создадут "подушку безопасности" для промышленности - Госгеонедра
13:22
В России захватили пассажирский самолет: фото преступника и карта полета
13:21
Нацотбор на Евровидение-2019: названо имя ведущей бекстейджа
13:17
В центре Киева авто с нацгвардейцами попало в аварию: фото и видео
13:03
Как сейчас выглядит могила Януковича-младшего в Крыму и сколько стоит "лечь" рядом: опубликовано видео
13:02
Над Ла-Маншем пропал самолет с известным футболистом: подробности и фото
12:59
Украинцы назвали самую коррумпированную отрасль в энергетике
12:59
Известный российский комик стал жертвой мошенников
12:56
Европейские топ-политики обратились к украинцам по случаю выдвижения Тимошенко в президенты
12:48
Стало известно о важной "находке" в деле по резонансному ДТП с Зайцевой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России захватили пассажирский самолет: фото преступника и карта полета

вторник, 22 января 2019, 13:22

Во вторник, 22 января, один из пассажиров авиарейса Сургут – Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Об этом со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах сообщают российские СМИ.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в Ханты-Мансийск.

В справочной службе аэропорта Сургута агентству "Интерфакс" сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что самолет заходит на посадку в Ханты-Мансийске.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России произошло серьезное ЧП с участием самолета Су-34.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: