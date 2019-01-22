В России захватили пассажирский самолет: фото преступника и карта полета

Во вторник, 22 января, один из пассажиров авиарейса Сургут – Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Об этом со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах сообщают российские СМИ.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в Ханты-Мансийск.

В справочной службе аэропорта Сургута агентству "Интерфакс" сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что самолет заходит на посадку в Ханты-Мансийске.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России произошло серьезное ЧП с участием самолета Су-34.