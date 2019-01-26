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В сети показали реальную "любовь" россиян к Путину: фото

суббота, 26 января 2019, 06:36

В сети высмеяли стремительно подешевевших календарей с изображением президента РФ Владимира Путина в одном из российских магазинов.

Снимки опубликовал в Facebook журналист Юрий Глазков.

Судя по фото, цена на изделия с портретом глав Кремля уменьшилась вдвое - с около 80 рублей, до 39.

"Головокружительное падение продолжается. Куда там рублю - не угонится за девальвацией сего светлого образа. Не понимаю, почему этот некликвид просто не списать в утиль. Время его ушло - или кому-то это еще не понятно?" - написал журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путину напророчили массовые протесты в РФ.

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