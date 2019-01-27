"Черная метка" диктаторам: сети повеселила яркая фотожаба с Путиным и его одиозными "коллегами"

В сети смеются над коллажем снимков президента России Владимира Путина с различными диктаторами, которых впоследствии свергли.

Фото опубликовано на Twitter странице Михаила Голуба.

На коллаже можно увидеть фотографии Путина с экс-президентом Киргизии Аскаром Акаевым, свергнутым в ходе так называемой "революции тюльпанов", с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи, также свергнутым и убитым, с Виктором Януковичем и нынешним президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Путин всегда симпатизирует тем кого ненавидит народ своей страны", "Путин передает черную метку жизнерадостным диктаторам", "А есть фото, где Вова жмёт руку сам себе?", – шутят в комментариях.

Напомним, о том, что в данный момент происходит в Венесуэле и какая судьба ожидает друга Путина Николаса Мадуро читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.