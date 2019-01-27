РУС. | УКР.

воскресенье, 27 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 января

02:29
"Черная метка" диктаторам: сети повеселила яркая фотожаба с Путиным и его одиозными "коллегами"
01:27
​В Китае нашли загадочную рептилию, вымершую сотни миллионов лет назад: фото
00:05
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского масс-старта в Антхольце

26 января

23:49
В Киеве третий месяц не могут опознать попавшего под машину парня: опубликованы фото
23:31
Скандальный путинский политик предложил сделать Венесуэлу частью "русского мира": видео
23:16
Больше не россиянка: с усыпальницы знаменитой украинки в Стамбуле убрали ошибку
22:56
​Взрыв в кафе в России: появилась информация о погибшем и видео внутри выгоревшего здания
22:50
В Одессе охранник аптеки открыл стрельбу из-за продажи лекарства без рецепта: фото
22:45
Непогода на Донбассе помешала эвакуации раненых бойцов: опубликовано видео
22:30
​В Киеве случилось жуткое смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото
22:15
Угробили все: в сети рассказали о последствиях оккупации Крыма Россией
22:00
​Попользовались и списали: боевик ДНР на видео рассказал о "заботе" оккупантов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Черная метка" диктаторам: сети повеселила яркая фотожаба с Путиным и его одиозными "коллегами"

воскресенье, 27 января 2019, 02:29

В сети смеются над коллажем снимков президента России Владимира Путина с различными диктаторами, которых впоследствии свергли.

Фото опубликовано на Twitter странице Михаила Голуба.

На коллаже можно увидеть фотографии Путина с экс-президентом Киргизии Аскаром Акаевым, свергнутым в ходе так называемой "революции тюльпанов", с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи, также свергнутым и убитым, с Виктором Януковичем и нынешним президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Путин всегда симпатизирует тем кого ненавидит народ своей страны", "Путин передает черную метку жизнерадостным диктаторам", "А есть фото, где Вова жмёт руку сам себе?", – шутят в комментариях.

Напомним, о том, что в данный момент происходит в Венесуэле и какая судьба ожидает друга Путина Николаса Мадуро читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: