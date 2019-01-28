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Опубликован список наемников Путина, воевавших в Африке и на Донбассе

понедельник, 28 января 2019, 19:58

СБУ опубликовала список из 149 наемников российской "ЧВК Вагнера", принимавших непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.

Соответствующий список обнародован на сайте ведомства.

СБУ подчеркнула, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности – штурмах луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР.

Также интересно, что с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ" при участии бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года предали украинский народ, перешли на сторону российских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников "ЧВК Вагнера" свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялась централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ.

Номера паспортов нескольких сотен "вагнеровцев" отличаются между собой лишь последними цифрами.

"Серия и номера загранпаспортов наемников "ЧВК Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

В состав африканских ротаций "ЧВК Вагнера" направлялись и граждане из других стран: Белоруссии, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик.

Кроме этого, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданские "командировки" ЧВК "Вагнера" предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, которые в вознаграждение за содействие российскому агрессору получили гражданство РФ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал информацию о прибытии в страну наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" неправдивой.

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