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Американский разведчик предупредил о планах Кремля "устранить" Порошенко

среда, 30 января 2019, 13:24

Россия собирается повлиять на грядущие президентские и парламентские выборы в Украине, в том числе надеясь устранить от власти президента Порошенко.

Об этом выступая на слушаниях относительно мировых угроз Спецкомитета по разведке Сената США заявил председатель разведывательного сообщества США Дэниел Коутс.

Он подчеркнул, что Россия использует кибер-методы для воздействия на будущие выборы в Украине.

Коутс напомнил, что в Украине в марте 2019 состоятся президентские выборы а осенью - парламентские.

"Большое количество кандидатов в президенты Украины, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного фаворита на выборах создает для [основных] конкурентов президента П.Порошенко, а также менее популярных кандидатов и политических новичков, возможности влияния на большой степени неопределенный украинский электорат", - сказано в докладе.

По информации разведки США, Россия принимает меры для воздействия на эти выборы, применяет широкий набор инструментов для оказания влияния и эксплуатации уязвимостей Киева, связанных с экономикой, распространенной коррупцией, киберсферою, и общественным недовольством надеясь устранить президента Порошенко и избрания нового состава парламента, который был бы в меньшей степени настроенным против России.

Как сообщал "Апостроф", разведслужбы США допускают усиление напряжение между Россией и Украиной в 2019 году, однако не считают вероятным сценарий полномасштабного вторжения РФ.

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