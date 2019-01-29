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Война против Украины: разведка США раскрыла планы Путина на 2019 год

вторник, 29 января 2019, 22:21

Американские разведслужбы допускают усиление напряжение между Россией и Украиной в 2019 году, однако не считают вероятным сценарий полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сказано в отчете Национальной разведки США, который глава ведомства Дэн Коутс представил на слушаниях Комитета Сената США по разведке 29 января, передает Радио Свобода.

Масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны России или русских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году", - отмечается в отчете Коутса.

Также разведывательные службы США предусматривают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

"Напряжение в двусторонних отношениях дальше усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", - говорится в отчете.

В США уверены, что Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО.

"Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержания команд судов в ноябре 2018 демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году", - сказано в документе.

"Кремль будет пытаться удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, он считает, принадлежат к его сфере влияния", - констатируют разведывательные службы США.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США предупредили Украину о готовящейся атаке России.

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