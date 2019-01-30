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Тайно прокрался Трамп: сети повеселило обнаружение дыры в российской ракете "Фрегат"

среда, 30 января 2019, 12:03

В конструкции российского разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту спутники глобального интернета OneWeb, перед подготовкой к пуску нашли дефект.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что специалисты НПО им. Лавочкина на космодроме Куру (Гвиана) работают над устранением выявленного дефекта.

До конца недели они должны определиться с видами работ, которые нужно провести на "Фрегате", сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, "в одном из трубопроводов блока действительно обнаружено микроотверстие, которое появилось, по всей видимости, вследствие длительной транспортировки "разгонника" на космодром во французской Гвиане".

Он также добавил, что "в связи со сложившейся ситуацией запуск может быть сдвинут с конца февраля на март".

В Роскосмосе ситуацию комментировать отказались.

В сети ситуация вызвала насмешки среди комментаторов, которые напомнили о предыдущих неудачах российской космической отрасли.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия потеряла космическое "Око", следящее за ракетами США.

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