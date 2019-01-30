В России в здании Совета Федерации арестовали топ-чиновника: фото

В России во время заседания Совета Федерации арестовали сенатора Рауфа Арашукова.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Арашукову предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе об организации преступной группировки в Карачаево-Черкесской республике.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве нашли мертвым топ-чиновника.